Zaterdag 3C dit weekend in het teken van ‘Wie van de drie’.Nog een speelronde in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting weer de hoofdmoot gaan vormen. Ook deze laatste speelronde geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn voor sommige clubs uit het Ommelandergebied.In zaterdag 3C is het vele malen spannender dan in de eredivisie. Waar Feyenoord zondagmiddag in een volgens vele kenners sterk verouderd eigen stadion de landstitel gaat binnenhalen is er echt niet te zeggen wie er zaterdag in 3C als kampioen gehuldigd gaat worden. Drie ploegen zijn namelijk nog in de race om het kampioenschap. Marum gaat op dit moment aan de leiding in 3C maar wordt op de voet gevolgd door Noordwolde en Loppersum die beide een punt minder dan de Marumers hebben. Dat zorgt voor een laatste speeldag waarop echt van alles mogelijk is. De koploper krijgt namelijk nummer twee Noordwolde op bezoek en Loppersum ontvangt thuis het al gedegradeerde Helpman. Dat zorgt dat alle drie volle bak voor de winst moeten spelen want een gelijkspel in Marum zou betekenen dat wanneer Loppersum thuis wint van Helpman de Lopsters er met de titel vandoor gaan. Marum kan tegen Noordwolde aan een gelijkspel voldoende hebben wanneer de formatie van Henk Buikema niet van Helpman weet te winnen en voor Noordwolde telt er maar een ding en dat is winnen. Iets anders telt voor de brigade van Roy Kamps die op een fantastisch seizoen kan terugkijken. Maar het mag dan nu al fantastisch seizoen voor Noordwolde zijn, wanneer je zo dicht bij een hoofdprijs bent wil je die ook proberen in de wacht te slepen. Iets wat in Loppersum niet anders zal zijn. Want lang ging de Lopsters ruim aan de leiding maar na de winterstop kwamen de zware blessures en begon de smalle selectie te kraken. Dat zorgde voor steeds vaker puntverlies zodat men nu, samen met Noordwolde, een punt achter koploper Marum staat. Maar er is nog niets verloren voor Loppersum. Een zege thuis tegen Helpman en een puntendeling in Marum zorgt er namelijk voor dat de bierkraan in Loppersum open kan en Noordwolde, Marum en Glimmen de nacompetitie in gaan. Maar zover is het nog lang niet en of dit het allemaal gaat worden zien we zaterdagmiddag rond 16. 15 uur wel. Maar dat het zaterdag in 3C een super spannende aangelegenheid gaat worden is wel duidelijk dat zaterdag 3C in het teken van Wie van de Drie staat.