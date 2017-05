Damesteams gezocht voor het J.P.T. 2017

De organisatie van het Johannes Pool Toernooi is naarstig op zoek naar twee damesteams (7-tallen) om het deelnemersveld compleet te maken. Dit is het eerste jaar dat wij een damestoernooi op het programma hebben staan, naast het senioren toernooi. Bij het Johannes Pool Toernooi staat gezelligheid en sportiviteit voorop. Het toernooi wordt gehouden op zondag 28 mei 2017 bij v.v. Rood Zwart Baflo. Belangstellende teams kunnen zich aanmelden via www.johannespooltoernooi.nl