Noordpool pakt de vierde plaats in 5A

Nog een speelronde in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting weer de hoofdmoot gaan vormen. Ook deze laatste speelronde geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn voor sommige clubs uit het Ommelandergebied.Waar Stedum volle bak voor de titel gaat wordt het voor Noordpool een zaterdag die in het teken staat vanOndanks een duidelijk mindere tweede helft van het seizoen bestaat de kans nog steeds dat Noordpool de nacompetitie weet te bereiken. De ploeg uit Uithuizen heeft dat weliswaar niet zelf meer in de kans maar een kans van bijvoorbeeld 1 % is toch een kans. Noordpool bezet voor het ingaan van de laatste speelronde de zesde plaats en moet Westerlee en WVV voorbij om de competitie als vierde te beëindigen. Om dat te bewerkstelligen moet de ploeg van Jur Smit zelf thuis van Holwierde winnen en hopen dat WVV het uitduel tegen Potetos niet wint en dat Westerlee thuis verliest van Oosterparkers. Natuurlijk is dat een krankzinnig scenario maar wat is er nog vreemd in het voetbal wanneer een gedoodverfde favoriet gewoon met 3-0 de prullenbak ingespeeld wordt. Jur Smit een beetje kennende zal hij als trainer van Noordpool tot de laatste snik toe geloven in de kansen voor zijn team die als eerste zijn eigen wedstrijd zal moeten winnen. Veel zal daarbij afhangen van hoe Holwierde-trainer Eddy Tuik tegen het duel van zaterdag aankijkt. Spaart de coach van Holwierde spelers met pijntjes en houdt hij boys die op scherp staan buiten de basis of gaat hij gewoon volle bak. Dat is altijd een afweging voor een trainer waar de een zal kiezen voor zijn vaste basis en een ander toch wat gereserveerder is. Maar het zelf winnen zal voor Noordpool niet genoeg zijn want dan moeten Westerlee en WVV ook nog eens verliezen. Ik ben eerlijk, mijn voetbalvriend Jur Smit, waar ik op de zondag vaak mee op pad ga, gun ik de nacompetitie oprecht. Natuurlijk wordt het een lastige opgave voor de formatie uit Uithuizen die in mijn ogen echter haalbaar moet zijn. Tijdens deze laatste speelronde wil ik best ‘voorspellingen’ doen maar ga ik geen ‘Ziggo’-antwoorden geven en zeg het gewoon, Noordpool eindigt als vierde in zaterdag 5A.