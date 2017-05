Tiemen Dijk zijn voorspelling gaat 'gewoon' uitkomen....

Nog een speelronde in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting weer de hoofdmoot gaan vormen. Ook deze laatste speelronde geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn voor sommige clubs uit het Ommelandergebied.Waar De Heracliden vecht voor lijfsbehoud heeft men bij de vv Stedum andere belangen. De Stedumers zijn al wekenlang in een felle strijd met Oosterparkers gewikkeld waar het gaat om het kampioenschap in 5A. Ergens in de zomer van 2016 had ik voor deeen interview met de broers Dijkema en de broertjes Dijk. Siebrand Dijkema was namelijk teruggekeerd van Middelstum en Tiemen Dijk besloot daarom om na een seizoen Loppersum ook weer op het Stedumer nest terug te keren. Met nog een paar aanwinsten meer had Stedum zich aardig weten te versterken en was het Tiemen Dijk die openlijk sprak over een eventueel kampioenschap. Door de overige drie mannen werd daar toen wat lacherig over gedaan. Gaandeweg het seizoen begon het er echter steeds meer naar uit te zien dat Stedum tot een van de kanshebbers voor de titel zou gaan behoren. En nu, met nog een speelronde te gaan, gaat Stedum samen met Oosterparkers aan de leiding in zaterdag A. Twee ploegen die zijn overgebleven in een klasse waar de ene ploeg, Noordpool, het spoor na de winter bijster is en een ander, Holwierde, te laat op stoom is gekomen om nog een rol om de titel mee te kunnen spelen. Met deze twee factoren hebben de Stedumers en Oosterparkers namelijk geluk gehad. Naast de opstanding van Holwierde kwam ook de opmars van WVV en misschien ook wel die van Westerlee en TEO te laat. Maar aan dat alles zullen ze in Stedum en ook bij Oosterparkers lak aan hebben. Beide ploegen staan namelijk aan de vooravond van een eventueel kampioenschap. Wie de beste papieren heeft zou je een ‘op kunnen geven van, het kan alle kanten op, de bal is rond of de doelpalen zijn wit. Allemaalomdat het maximale wat Oosterparkers uit het vuur gaat slepen een beslissingswedstrijd is. Want Kardinge gaat zaterdag geel/zwart gekleurd zijn wanneer Stedum daar op bezoek komt. Daardoor zal het voor de formatie van Wim Nubé voelen alsof men tegen DIO Groningen een thuisduel speelt. Dit omdat de aanhang van de Stedumers zaterdagmiddag vele malen groter dan die van de thuisploeg zal zijn. Iets wat in Westerlee anders is waar Oosterparkers zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie speelt. Er zullen misschien wat fans meereizen naar Westerlee maar de thuisaanhang zal daar absoluut de boventoon voeren. Een eigen aanhang die een ploeg aan het werk gaat zien die moet winnen willen ze de belangrijke vierde plaats vasthouden. Iets wat denk ik ook gaat gebeuren zodat de voorspelling die Tiemen Dijk in de zomer van 2016 deed op zaterdag 13 mei ‘gewoon’ gaat uitkomen