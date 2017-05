De Heracliden moet hopen op beslissingsduel om rechtstreekse degradatie te ontlopen

Nog een speelronde in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting weer de hoofdmoot gaan vormen. Ook deze laatste speelronde geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn voor sommige clubs uit het Ommelandergebied.In 4E zaterdag werd op dinsdagavond het inhaalduel tussen SJS uit Stadskanaal en VVS uit Oostwold gespeeld en wat een 2-2 als eindstand kreeg. Een eindstand waardoor het nu helemaal helder is dat het voor De Heracliden zaterdagmiddag billenknijpen gaat worden. Want voor de ploeg uit Uithuizermeeden bestaat de kans dat het nog rechtstreeks kan degraderen. Een degradatie wat de derde op rij voor ‘Hera’ zou betekenen. Op dit moment staat De Heracliden op een plaats die recht geeft op de nacompetitie. De formatie van Kees Pranger heeft nog twee punten voorsprong op hekkensluiter VVS en staat een punt achter op SGV zodat deze drie ploegen gaan uitmaken welke twee er naar de nacompetitie gaan en wie er volgend seizoen in de vijfde klasse uitkomt. Van de drie ploegen treft De Heracliden een tegenstander, Poolster, die al zeker is van een plek in de nacompetitie. VVS gaat op bezoek bij Onstwedder Boys dat nog kans maakt om als de hoogst geklasseerde ploeg zonder periodetitel, Poolster pakt de vervangende van of HS’’88 of Be Quick, ook naar de nacompetitie te gaan en SGV ontvangt GEO dat alleen nog kans heeft als zowel Onstwedder Boys als Amicitia VMC beide verliezen. Iets wat ook nog geldt voor De Fivel. Want mocht het drietal Amicitia, GEO en Onstwedder Boys niet winnen eindigt de ploeg uit Zeerijp als nummer vier in de competitie. Een plaats waar De Heracliden misschien aan het begin van het seizoen wel op gehoopt zou hebben. Maar voor de ‘Meisters’ zal de wedstrijd van zaterdag er een van een minuut voor twaalf zijn. Want in het derde seizoen van ‘kommer en kwel’ dreigt een derde degradatie. Iets wat SGV een paar seizoenen geleden overigens ook mee heeft gemaakt. Drie keer op rij degraderen wens je geen club toe. Want in een wereld waarin spelers in sommige gevallen bijna sneller van club dan van onder broek wisselen kan dat wel eens voor grote problemen zorgen. Daarom is het voor ‘Hera’ absoluut zaak om vierdeklasser te blijven maar wat nog niet eenvoudig is. Tegenstander Poolster verloor zaterdag namelijk met 5-2 van VVS en trainer Jeroen de Munck een beetje kennende zal hij met twee nederlagen op rij richting de nacompetitie willen. Wanneer VVS vervolgens ook nog eens gaat stunten tegen Onstwedder Boys en ook SGV zijn wedstrijd tegen GEO wint is het klaar met ‘Hera’. Daarom mag De Heracliden zaterdag absoluut niet verliezen in Spijk omdat het dan bij winst van VVS in ieder geval nog een beslissingsduel uit het vuur heeft gesleept. Zelfs is het dan nog mogelijk dat het een drieluik wordt wanneer SGV thuis van GEO gaat verliezen maar wat ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik verwacht dat het maximaal haalbare voor De Heracliden een beslissingsduel tegen VVS de enige manier is om rechtstreekse degradatie te ontlopen.