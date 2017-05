TLC JO17-1 kampioen van de 1e klasse

JO17-1 is afgelopen zaterdag kampioen geworden van de 1e klasse. In een rechtstreeks duel tegen nummer 2 @JVOostenburg was TLC met 3-0 te sterk voor de Friese opponent uit Oosterwolde.TLC begon de wedstrijd tegen JV Oostenburg met 2 punten voorsprong en had aan een gelijkspel genoeg om kampioen te worden. Voor JV Oostenburg was er maar 1 taak en dat was winnen. In de 1e helft ontspon zich een leuk duel met aan beide kanten een aantal kansen, maar was het TLC dat de leiding nam door Rick Renkema. TLC doelman Tom Degen was voor JV Oostenburg een sta-in-de-weg en hield TLC, met een paar fraaie reddingen, TLC in de titelrace.In de tweede helft moest JV Oostenburg meer risico's gaan nemen. Er ontpopte zich een echte topwedstrijd en KNVB scheidsrechter Duut had er wel zijn handen aan vol, maar deed dat met verve. TLC wist nog 2 maal te scoren en na de 3-0 was het verzet bij de gasten gebroken. Na het eindsignaal kon bij TLC JO17-1 de kampioensvlag in top. Behangen met een kampioensmedaille en voorzien van een kampioen teamfoto werd JO17-1 + staf voor eeuwig vastgelegd op de digitale plaat. In de kantine van TLC werd een leuk kampioensfeestje gevierd.Op het kampioenschap van JO17-1 is niets op af te dingen. JO17-1 heeft van het begin af aan bovenaan gestaan en zijn vanmiddag verdiend kampioen geworden. Er zijn 22 wedstrijden gespeeld daarin heeft het 61 punten behaald, 106 doelpunten gescoord en werd maar 13 keer een doelpunt geïncasseerd. Volgend seizoen wacht voor de JO17-1 de Hoofdklasse wat voor TLC weer een nieuw hoofdstuk wordt. We kijken er nu al naar uit! Namens TLC willen we JO17-1, de technische staf en de ouders van harte feliciteren met het mooie kampioenschap.