MEIDEN VAN SV MARUM MO-13 ONGESLAGEN KAMPIOEN IN DE 2e KLASSE

Met nog één wedstrijd te gaan is MO-13 niet meer in te halen door de concurrentie. Door met 6-1 te winnen van Be Quick Dokkum is het kampioenschap een feit. Voor alle meiden was er een kampioensshirt en een bloemetje.Op zaterdag 10 juni kan MO-13 nog een prijs winnen. Dan wordt er op het sportpark van FC Emmen, samen met Leeuwarder Zwaluwen, Grijpskerk en Dronrijp Foarút Combinatie, uitgemaakt wie de KNVB-Beker mee naar huis mag nemen.Heb je ook zin om te voetballen meld je dan aan op de website van SV Marum of stuur een mail naar. Het is natuurlijk ook mogelijk om een keer vrijblijvend mee te trainen met een team. SV Marum heeft het vrouwenvoetbal al jaren hoog in het vaandel. Elke leeftijdscategorie is vertegenwoordigd met een elftal. Met enthousiaste en gediplomeerde trainers zijn er dit seizoen maar liefst drie teams kampioen geworden en staan er twee teams in de bekerfinale op 10 juni.