Gelopen koers in vierde klasse E maar in 4C niet

Nog twee reguliere speelrondes in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting de hoofdmoot gaan vormen. De laatste twee speelrondes geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Voor de vijf verenigingen uit het Ommelandergebied die in zaterdag 4E uitkomen is het verhaal helder.gaat de nacompetitie in om te proberen promotie naar de derde klasse te realiseren,enhebben zich veilig gespeeld engaat de nacompetitie in om te proberen vierdeklasser te blijven. Dat is het verhaal van deze competitie en veel spannender kunnen we het niet maken. Hoe anders is dat in 4C waar SIOS nog niet veilig is en FC LEO ernstig moet vrezen dat er nog een vervelend toetje zit aan te komen. SIOS heeft nog twee punten nodig om zich in veiligheid te spelen. Iets waar de ploeg uit Sauwerd het uitduel tegen Haulerwijk en het thuisduel tegen kampioen Mamio nog voor heeft om dat doel te bereiken. Dat is bepaald geen ‘appel-eitje’ –verhaal maar meer het PEC Zwolle-verhaal. De ploeg van Ron Jans dacht een paar weken geleden ook al dat het klaar was wat nacompetitiezorgen betrof maar zijn nog steeds niet veilig. Dat nog niet veilig zijn geldt natuurlijk helemaal voor FC LEO. De Leensters wonnen zaterdag wel van SIOS maar weten dat het zelf nog vier punten moet halen waarbij zowel Opende en ODV geen punt meer mag pakken. Dat is een loodzware klus voor de Oranjebrigade van Gerke Kersaan die de laatste weken samen met de weer herstelde Klaas van der Ploeg voor de groep staat. Nog volop spanning voor zowel SIOS als FC LEO waarbij de kans dat SIOS het gaat redden wel een aantal procenten een aantal procenten hoger ligt dan dat FC LEO de nacompetitie ontloopt.