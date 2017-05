Na Pinsteren in Winsum drie dagen voetbalplezier

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voetbalclub vv Winsum organiseert na de Pinksterdagen een voetbal driedaagse voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het evenement is bedoeld voor kinderen uit de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond. Zowel kinderen die lid zijn van een voetbalclub als kinderen die niet op voetbal zitten, mogen meedoen.Het doel van de driedaagse is om kinderen drie dagen voetbalplezier te bieden. Naast trainingsvormen en partijspellen is er ook aandacht voor gezondheid. Zo komt een fysiotherapeut vertellen hoe je blessures kunt voorkomen en kunt behandelen op het moment dat ze wel geblesseerd bent. Gezond eten en drinken zijn ook van invloed op voetbalprestaties. Hier word tijdens de driedaagse bij de lunch aandacht aan besteed. De voetbal driedaagse is een combinatie van lekker spelen, ontwikkeling van voetbalkwaliteiten en randzaken die nodig zijn om fit en gezond te blijven.De voetbal driedaagse is zowel bedoeld voor jongens als voor meisjes. Tijdens het evenement is er speciale aandacht voor keepers die onder leiding van een keeperstrainer gedeeltelijk een eigen programma afwerken. De driedaagse begint op dinsdag 6 juni en de andere dagen zijn donderdag 8 en vrijdag 9 juni. Op de dinsdag en vrijdag staan er van 10.00 tot 15.00 uur verschillende activiteiten op het programma. Op donderdag 8 juni start het programma om 13.00 uur en wordt er afgesloten om 19.00 uur.Deelname aan de driedaagse kost 42 euro. Hiervoor krijgen de deelnemers training van erkende voetbaltrainers en ook twee keer een lunch en één keer avondeten aangeboden. Daarnaast hoort bij het pakket een voetbal driedaagse-shirt en een bal die de deelnemer na afloop mag houden.Kinderen kunnen zich opgeven door naar de website van vv Winsum te gaan, waar nadere informatie staat. Ook is er een aparte Facebook-pagina van de voetbal driedaagse met een verwijzing naar het aanmeldformulier. In totaal is er plek voor 160 kinderen dus wees er snel bij om dit spectaculaire gebeuren niet te missen. Voor vragen is een apart mailadres aangemaakt: