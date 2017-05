Zaterdag 5B: RZB en OKVC vechten om een been en Zeester gaat er mee heen.

Nog twee reguliere speelrondes in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting de hoofdmoot gaan vormen. De laatste twee speelrondes geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Waar het in zaterdag 5A ‘rete’ spannend is geldt dat ook voor zaterdag 5B. Niet wat de titel betreft, want die heeft Harkema Opeinde al in zijn bezit, maar wel om een plaats in de nacompetitie. Drie plaatsen zijn er te vergeven waar GSVV als winnaar van de eerste periode er een van krijgt. Harkema Opeinde won de tweede periode maar hoeft als kampioen natuurlijk geen nacompetitie te spelen. Die periode gaat naar de ploeg die als hoogste op de ranglijst eindigt en niet in het bezit van een periodetitel is. In de derde periode gaat op dit moment Kootstertille aan de leiding omdat Harkema Opeinde en GSVV als periodewinnaars niet meedoen in de stand maar hun duels tellen uiteraard wel mee. Op plaats twee in de laatste periode volgt Zeester dat drie punten minder heeft dan Kootstertille dat op dit moment een derde plaats op de ranglijst inneemt met een voorsprong van zes punten op OKVC en. Dat betekent dat Kootstertille alle troeven in handen heeft want die ploeg kan bijna zijn tegenstander voor in de nacompetitie uitkiezen. Een gelijkspel tegen OKVC is voldoende om als derde te eindigen en wat, bij winst op Jistrum, op een punt achterstand doet komen. Op de laatste speeldag krijgt Rood Zwart Baflo, dat zaterdag eerst nog bij Ezinge op bezoek gaat, Groninger Boys als tegenstander en gaat Zeester op bezoek bij …Kootstertille. Voor Zeester is dat dé kans om de nacompetitie want als de Friezen op dat moment de derde plaats al hebben veiliggesteld zou het ook zo maar kunnen dat de technische staf van Kootstertille denkt van, alles op scherp doet niet mee en de kleine pijntjes mogen ook even toekijken met het oog op de naderende wedstrijden. Vorig seizoen zag ik een Kootstertille dat SIOS bijna liet struikelen en nu gaan ze weer de nacompetitie in. Dus die ploeg is bijna vierde klasse waardig waardoor ik denk dat mocht blijken dat ze denken dat ze als nummer drie meer kans maken om te promoveren ze voor die optie gaan waardoor als derde ploeg Zeester richting de nacompetitie gaat.