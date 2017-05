In zaterdag 5A gaan de beslissingen op de laatste speeldag vallen

Nog twee reguliere speelrondes in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting de hoofdmoot gaan vormen. De laatste twee speelrondes geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.In zaterdag 5A kan er nog van alles gebeuren. Niet alleen wat de titel betreft maar ook waar het gaat om de nacompetitie.en Oosterparkers zijn in een fel gevecht om de titel gewikkeld en daarachter vechten Holwierde. Westerlee en in theorie TEO nog om de derde periode. Wie er in de deze klasse met de titel aan de haal gaat wordt een lastig verhaal. Zaterdag krijgt Stedum namelijk bezoek van Westerlee en komt het laag geklasseerde Meedhuizen als tegenstander van Oosterparkers naar Kardinge. Dat zorgt dat willen de Stedumers in de race blijven het in ieder geval niet mag verliezen van Westerlee dat een week later bezoek krijgt van Oosterparkers waar Stedum op 13 mei naar DIO Groningen gaat. Dus wat dat betreft hebben beide teams nog een lastige en een minder lastig duel te gaan op weg naar een eventueel kampioenschap. Bijzal ook gekeken worden naar wat Westerlee gaat doen want in Uithuizen is men er bij gebaat dat Westerlee de derde periode wint. Dan heeft Noordpool nog een kleine kans om als nummer vier de nacompetitie te bereiken. De geel/zwarten nemen nu nog de zesde plaats in met vier punten achterstand op nummer vier Holwierde. Noordpool speelt zaterdag uit bij GVAV Rapiditas en Holwierde tegen ZEC wat de laatste jaren een ‘angstgegner’ voor Holwierde is. Wanneer Holwierde niet weet te winnen en Noordpool wel dan draait het om het duel op 13 mei wanneer Holwierde naar Uithuizen komt. Maar ook WVV kan nog roet in het eten gooien richting Noordpool want ook de Winschoters hebben nog kans om de nacompetitie te bereiken wanneer Holwierde niet beide duels wint. Dus spanning voldoende in zaterdag 5A waar de beslissingen op de laatste speeldag gaan vallen.