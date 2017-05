Loppersum beste papieren in 3C maar beslist is er nog niets

Nog twee reguliere speelrondes in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting de hoofdmoot gaan vormen. De laatste twee speelrondes geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Zaterdag 3C is een competitie die nog alle kanten op kan. Er zijn drie ploegen die in deze klasse namelijk nog kampioen kunnen worden. Loppersum, Marum en Loppersum maken alle drie nog kans op het kampioenschap waarbij Loppersum twee punten voorsprong heeft op Marum en drie op Noordwolde. De Lopsters gaan zaterdag op bezoek bij rode lantaarndrager Appingedam, Marum gaat naar nabijgelegen Niekerk en Noordwolde krijgt Glimmen over de vloer. Van de drie ploegen heeft Marum op papier de gemakkelijkste tegenstander. Niekerk speelt namelijk alleen maar meer voor de bekende kat en zijn nog bekendere viool waar Glimmen tegen Noordwolde voor zijn laatste kans in de derde periode vecht. Bij het niet winnen van de derde periode worden de Glimmenaren automatisch de vervanger van de aanstaande kampioen zodat zowel Noordwolde als Glimmen weten dat ze in ieder geval in de nacompetitie terecht komen. Iets wat voor de Lopsters en Marumers niet anders is maar daar wil men uiteraard meer. In Marum verlangen ze echt naar de tweede klasse omdat er volgend seizoen met meerdere verenigingen uit het Westerkwartier en rond en in de stad Groningen een attractieve competitie te bedenken is. Maar ook de Lopsters graag weer terug naar de tweede klasse want als sportman ga je altijd voor het hoogste doel. Maar eerst nog zes ’finales ’in totaal voor de drie ploegen waarbij de Lopsters ook nog eens het geluk hebben dat Marum en Noordwolde tegen elkaar spelen en de koploper zaterdag tegen Appingedam speelt en een week later tegen Helpman dat met het oog op een eventuele nacompetitie dan echt niet alle registers gaat opentrekken. Dan worden de spelers die op scherp staan gespaard en de spelers met pijntjes rust gegeven. Kortom de ploeg van trainer Henk Buikema heeft nog steeds de beste papieren voor het winnen van het kampioenschap maar beslist is het absoluut nog niet in zaterdag 3C.