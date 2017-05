Veertien SV Bedum cursisten volgen KNVB-cursus Pupillentrainer

Half maart is de KNVB-cursus Pupillentrainer van start gegaan bij SV Bedum. Namens SV Bedum nemen veertien cursisten deel aan deze opleiding. Daarnaast zijn er ook drie cursisten van vv Wildervank.Tijdens de cursus Pupillentrainer leren de cursisten hoe je volgens de KNVB kinderen kunt leren voetballen, hoe je dat aan hen over moet brengen en in training en coaching vorm kan geven.Concrete onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: het trainen van jeugdspelers in de verschillende leeftijdsgroepen JO13, JO11 en JO9, kenmerken van deze verschillende leeftijdsgroepen en geven van leiding aan en coachen van jeugdspelers.De cursus bestaat uit 6 theorie/praktijk-avonden en 2 praktijktrainingen. Namens de KNVB is Henk Buikema (hoofdtrainer sc Loppersum) aangesteld als docent. Eind mei zal de cursus worden afgerond.Tien jeugdtrainers en/of jeugdleiders van SV Bedum die op dit moment een pupillenteam trainen/coachen volgen de cursus. Daarnaast zijn er vier JO15-spelers die de ambitie hebben om ooit jeugdtrainer te willen worden, die de cursus volgen.De cursus past in het jeugdbeleid van SV Bedum om eigen trainers op te leiden. Achterliggende gedachte is dat door jeugdtrainers op te leiden er betere trainingen worden gegeven en dat jeugdspelers zich zo beter kunnen ontwikkelen.Binnen de jeugdopleiding van SV Bedum worden jeugdtrainers ook intern opgeleid door ondersteuning vanuit het Technisch Hart Jeugdopleiding. De cursus pupillentrainer is een eerste opstap voor jeugdtrainers om verdere trainerscursussen bij de KNVB te kunnen gaan volgen. Vanuit de jeugdafdeling van SV Bedum proberen we dat zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren.De veertien cursisten die namens SV Bedum de cursus Pupillentrainer volgen zijn: Harke Rutgers, Marcel Dijkstra, Duurt Stoppels, Yanick Fokkens, Stef Klugkist, Thijs van Dijken, Mark Kruizinga, Jelle Loonstra, Sander Annema, Peter Schollema, Yannick Norden, Sarangan Uthayakumar, Thijs van Dellen en Robert Kwant.