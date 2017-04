Trainingsstage bij de A-, B-, C-, D-, E- en F-(selectie) teams van SV Bedum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gaat goed met de Jeugdopleiding van SV Bedum. Recent bleek dat onze Jeugdopleiding zich op plek 156 bevindt in de top 200 van amateurclubs in Nederland. De resultaten in het lopende seizoen bevestigen deze trend, twee jeugdteams lijken dit jaar promotie naar de Hoofdklasse af te dwingen. SV Bedum JO17-1 is al kampioen in de 1e klasse, SV Bedum JO15-1 hoopt dat eveneens te worden, maar moet daarvoor nog een paar wedstrijden winnen. SV Bedum JO13-1 speelde al twee seizoenen niet onverdienstelijk mee bovenin de landelijke 3e divisie.Het ambitieuze plan voor de Jeugdopleiding en de goede trainingsfaciliteiten, zoals het nieuwe kunstgrasveld en een vaste trainer per team, hebben een grote aantrekkingskracht op voetballers uit de Noord Groninger regio. Steeds vaker krijgt SV Bedum dan ook te maken met verzoeken van spelers die graag deel uit willen maken van onze Jeugdopleiding. SV Bedum staat hier positief tegenover en wil elke speler graag ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. In de komende periode biedt de club daarom trainingsstages aan. Spelers die graag willen ervaren of de club SV Bedum bij hem of haar past, kunnen in de maand mei deelnemen aan de trainingen in de vorm van een stage.Jeugdspelers die deel willen nemen aan een trainingsstage bij SV Bedum, volgen de onderstaande procedure:- De speler communiceert met zijn/haar club dat hij/zij wil deelnemen aan een trainingsstage bij SV Bedum.- In een oriënterend gesprek worden de speler en ouders verwelkomt binnen de club. De club schetst een scherp beeld over de trainingsstage.- De speler kan kosteloos meetrainen.- Er vindt voor 4 juni een eindgesprek plaats tussen de club, speler en ouders De club geeft een indruk voor welk (selectie) team de speler in aanmerking komt.let wel; Spelers die meetrainen met de (selectie) teams van SV Bedum mogen hier geen verdere verwachtingen aan koppelen.Op basis van het eindgesprek en het daaruit voortkomende advies nemen de speler en ouders een beslissing of de speler in het komende seizoen 2017-2018 deel uit wil maken van de jeugdopleiding van SV Bedum. Zij stellen ondergetekende voor 7 juni op de hoogte van de gemaakte beslissing.Aanmelden en verdere informatie:Spelers die geïnteresseerd zijn in een trainingsstage bij SV Bedum, kunnen contact opnemen met:Technisch Hart SV Bedum:T: 06 14 223 780M: