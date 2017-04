Gerard Bekkering en Bert van der Meer technische staf A-junioren Noordpool

Voor zijn A-junioren heeft Noordpool UFC voor het volgend seizoen zijn technische staf rond. Gerard Bekkering en Bert van der Meer nemen deze taak voor hun rekening.Gerard Bekkering en Bert van der Meer vormen met ingang van het seizoen 2017-2018 de technische staf voor de A-junioren van Noordpool waarbij Gerard Bekkering de coaching en Bert van der Meer de trainingen voor zijn rekening zal nemen. Binnen Noordpool is men uiteraard blij met het feit dat een talentvolle lichting een volwaardige staf tot zijn beschikking krijgt en ook Bekkering en Van der Meer zijn positief gestemd over de plannen die men binnen Noordpool richting de jeugdafdeling, waar de A-jeugd het vlaggenschip van is, heeft.