Kom keepen bij v.v. TLC.

Ben je keeper of wil je keeper worden, ben je ambitieus en/of wil je graag een stapje hoger keepen kom dan naar vv TLC. Keepers en Keepsters zijn van harte welkom.Keeperscoördinator Geert Spaan "De keeper is vandaag de dag een onmisbare schakel in een team. Veel ouders willen niet dat hun kind op doel gaat staan, maar zij realiseren zich niet dat de keeper een van de belangrijkste spelers is op het veld. Vroeger werden er vaak kinderen op doel gezet die niet konden voetballen, maar vandaag de dag moet een keeper alles in zijn mars hebben waaronder o.a. mee kunnen voetballen. Bij onze keeperstrainingen wordt hier veel aandacht aan besteed".Bij de keeperstrainingen, die in circuit vorm worden gegeven met max. 4 keepers per trainer, komen alle vormen van het keepen voorbij. We trainen op houding, coaching, voetenwerk, conditie, techniek, balvaardigheid, duiken en krijg je van de ervaren trainers nog een stukje theorie. De trainingsvormen zijn allemaal wedstrijd gerelateerd of komen voort uit situaties gezien tijdens wedstrijden. Het stukje theorie bevatten vaak wedstrijd situaties die dan besproken worden. "We merken dat onze keepers hierdoor steeds beter worden als keeper, hierdoor vertrouwen krijgen en daardoor beter gaan keepen. We krijgen daar veel complimenten voor, van ouders, van de trainers, van tegenstanders en zelfs van BVO's", aldus Geert Spaan.Ben je enthousiast, vindt je voetballen leuk, wil je graag keeper worden of je als keeper verbeteren, ben je niet bang, wil je 1x per week keeperstrainingen volgen en wil je ook op hoog niveau je wedstrijden keepen kom dan naar TLC in Leek. Je mag ook wel een keer meetrainen en dan kun je het zelf ervaren hoe leuk de keeperstrainingen zijn. De dagen, tijden en waar je informatie kunt krijgen staan op de poster. Misschien tot gauw!