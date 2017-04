Afgelopen zaterdag 22-4-2017 is TLC JO19-1 kampioen geworden van de 2e klasse. Tegen sc Kootstertille JO19-1 werd een overtuigende 7-1 overwinning geboekt en kon de kampioensvlag in top. Na de wedstrijd werden de spelers, trainer Frank Driessen, leider Fré Suurd en grensrechter Dennis Vlonk in een kampioensshirt gestoken en kon het kampioensfeest losbarsten.