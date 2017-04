’t Zandt speelt jubileumwedstrijd tegen Regioteam

In het kader van het 85-jarig bestaan speelt vv ’t Zandt op maandag 1 mei op sportpark ’t Zandt Siro een jubileumwedstrijd tegen een regioteam gevormd uit spelers van de overige vier clubs uit de gemeente Loppersum.Zoals bekend sluit de op 1 mei 1932 opgerichte voetbalclub na dit seizoen voorgoed de deuren. Om dit 85-jarig jubileum te vieren en een eerbiedwaardig afscheid te creëren gaat er de komende maanden nog van alles gebeuren op en rond ’t Zandt Siro.Zo staat op maandag 1 mei de jubileumwedstrijd tegen een regioteam op het programma. Het regioteam is samengesteld uit spelers die voetballen in de lagere elftallen van de Fivel, vv Stedum, sc Loppersum en vv Middelstum. Zo keert onder andere oud ’t Zandt-speler Peter Wildeman, tegenwoordig sc Loppersum, terug op het oude nest. Het regioteam staat onder leiding van Jan de Vries (de Fivel) en Boelie de Sturler (vv Stedum). De aanvangstijd is 19:32 uur.