SES Toernooi ook komende drie jaar op Sportpark Centrum

Het SES Toernooi vindt ook de komende drie jaar plaats op Sportpark Centrum in Delfzijl. Dat zijn Stichting Eemsdelta Sportevenementen en voetbalvereniging NEC Delfzijl met elkaar overeengekomen.De eerste 25 edities van het SES Toernooi werden gehouden op het inmiddels gesloten Sportpark Uitwierde. Vorig jaar verhuisde het voetbaltoernooi naar de accommodatie van NEC Delfzijl tot grote tevredenheid van alle partijen. Stichting Eemsdelta Sportevenementen en NEC Delfzijl hebben dan ook besloten hun samenwerking de komende drie jaar voort te zetten.Voorzitter Eduard Mulder van NEC Delfzijl ”De doelstelling van Stichting Eemsdelta Sportevenementen is om een positieve bijdrage te leveren aan het voetbal in Delfzijl. Deze doelstelling onderschrijven wij als NEC Delfzijl volledig. Daarom stellen wij onze faciliteiten ook de komende drie jaar graag beschikbaar voor het SES Toernooi."Jan van der Zweep, voorzitter van Stichting Eemsdelta Sportevenementen: ,,Deze overeenkomst geeft ons zekerheid voor de komende jaren. We kunnen het SES Toernooi zo verder professionaliseren en het aantal activiteiten uitbreiden."Het SES Toernooi vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 mei. Diverse clubs uit de hoogste regionen van het amateurvoetbal in Noord-Nederland hebben hun deelname toegezegd, waaronder Oranje Nassau, Omlandia en NEC Delfzijl. Ook titelverdediger Zeerobben uit Harlingen is wederom van de partij.Op zondag 28 mei is Sportpark Centrum het decor van de SES Youthcup. Onder andere FC Groningen, SC Cambuur, SC Heerenveen en Be Quick komen met jeugdteams in verschillende leeftijdscategorieën (van JO8 tot en met JO11) naar Delfzijl.