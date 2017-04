Open NK Beach Soccer in de Blauwestad; Groeiende populariteit

Op 7,8 & 9 juli vindt op het strand ten noorden van het Oldambtmeer bij Midwolda voor de achtste keer het Open N.K. Beach Soccer plaats. Met nog 2 maanden tot het sluiten van de inschrijving voor het kampioenschap wijst alles er op dat het record aantal deelnemers voor de achtste keer op rij verbroken gaat worden.De teller staat inmiddels al op 51 deelnemende teams terwijl de drukste maanden qua inschrijvingen nog in het verschiet liggen. In 2016 deden er uiteindelijk 78 teams een gooi naar de titel in één van de verschillende categorieën. De landelijke tendens aangaande de sport Beach Soccer zet zich bij het grootste Beach Soccer kampioenschap van het noorden van Nederland dus zonder moeite voort, de sport wordt onder voetballiefhebbers nog ieder jaar populairder.En die populariteit is meer als terecht. Deze zeer specifieke tak van voetbal herbergt een aantal fijne spelregelwijzigingen ten opzichte van de veld variant waardoor de kans op spektakel vele malen groter is. Vijf doelpunten per wedstrijd van 12 minuten is meer regel als uitzondering. Evenals in 2016 kan er door verenigingen ingeschreven worden in een zestal klasses, te weten de klasse heren, dames, JO17, MO17, JO13 & JO11. Het zevental aan deelnemersvelden wordt gecompleteerd door de bedrijvencompetitie op vrijdagavond 7 juli.De bedrijvencompetitie zal ook dit jaar weer goed bezet zijn. De verwachting is dat tussen de 15 en 20 bedrijven deelnemen aan deze gezellige en sportieve avond waar presteren op de tweede plaats komt. Een perfecte manier om de werkweek met je sportieve collega’s af te sluiten, onder het genot van een hapje, drankje en live muziek.Door de verwachtte stijging van het aantal deelnemende teams hoopt de organisatie ook dit jaar weer een kwaliteitsslag te kunnen maken. ‘Er wordt naar gestreefd de deelnemende teams een onvergetelijke dag te bezorgen, met alle daarbij behorende faciliteiten’ aldus voorzitter Mick Zuurman.Aanmelden kan nog ruim twee maanden. Ga hiervoor naar de website: www.beachsoccerblauwestad.nl