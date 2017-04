Noordpool moet uitkijken dat het niet overal naast 'piest'

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de wedstrijden die van belang zijn en waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.In zaterdag 5A staat er voor twee verenigingen in het Ommelandergebied nog het nodige op het spel.enspelen namelijk nog mee om de prijzen. Waar de Stedumers in een felle strijd verwikkelt zijn met Oosterparkers om de titel moet Noordpool strijd leveren om als derde te eindigen om op die manier de nacompetitie te bereiken. Beide ploegen ontmoeten elkaar zaterdag in Stedum voor een duel waarin niets anders telt dan de drie punten. Op hetzelfde moment speelt medekoploper Oosterparkers tegen stadgenoot Potetos, dat ook nog meedoet in de strijd om de derde periode. Kortom in Stedum zal ook wel even gekeken worden naar wat er op Kardinge gebeurd. Iets wat Noordpool ook zal doen richting het duel Holwierde-Meedhuizen wat normaal gesproken een zege voor Holwierde zal betekenen. Westerlee komt dit weekend niet in actie want dat speelde al op paaszaterdag tegen WVV. Een duel dat door Westerlee met 1-2 werd gewonnen. Dat maakt het allemaal nog spannender voor Noordpool dat moet uitkijken dat het niet overal naast piest. De titelkansen zijn al verkeken en voor een plaats in de nacompetitie kan de formatie van trainer Jur Smit zich geen ‘gekkigheid’ meer veroorloven. Stedum uit, TEO thuis, GVAV Rapiditas uit en Holwierde thuis is echter geen programma waar Noordpool ‘zomaar’ de volle buit aan punten gaat pakken. Dus wanneer Noordpool wat wil dan moet er morgen in Stedum gewonnen worden van een tegenstander die een paar maanden geleden in Uithuizen met 2-1won. Waar Noordpool geen gemakkelijk programma heeft geldt dat ook voor Stedum in de strijd om het kampioenschap. De Stedumers spelen thuis nog tegen Noordpool en Westerlee en gaan op bezoek bij POTETOS en DIO Groningen terwijl Oosterparkers bezoek krijgt van POTETOS en Meedhuizen en nog uitduels speelt Wagenborger Boys en Westerlee. Dus wat dat betreft speelt Westerlee een belangrijke rol in niet alleen de strijd om de titel maar ook in de strijd om de derde periode.