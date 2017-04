Boven en onderin meer dan spannend in zaterdag 4E

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de wedstrijden die van belang zijn en waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Waar de vierdeklassers in 4C bovenin geen rol van betekenis spelen is dat in vierde klasse E anders. Poolster en ook De Fivel mogen hopen op een plaats in de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Voor Poolster is te hopen dat HS’88, dat de eerste periode won, kampioen wordt. Want dan kunnen de Spieksters zich als nummer drie gaan opmaken voor de nacompetitie. Voor De Fivel is dat een ander verhaal want de ploeg uit Zeerijp moet eerst Amicitia VMC nog voorbij en heeft daarnaast ook nog concurrentie van GEO uit Garmerwolde en Onstwedder Boys voor de in deze competitie eventueel belangrijke vierde plaats. Een plaats die alleen van belang is wanneer Be Quick de tweede periode wint. Want gaan de tweede periode naar b.v. GEO dan wordt Be Quick, wanneer het geen kampioen, automatisch de vervanger in de nacompetitie van kampioen HS’88 en wordt Poolster dan de hoogst geplaatste zonder periodetitel die dan de ‘fictieve’ derde periodetitel wint zodat plaats vier niet meer van belang is. Dit weekend komtniet in actie. De ploeg uit Spijk heeft zijn ‘roostervrij’ weekend zodat alle ‘pijntjes’ opgekalefaterd kunnen worden voor de nog resterende competitieduels en het toetje wat ook wel nacompetitie heet. Voordat op bezoek gaat bij Middelstum, zou het goed uitkomen wanneeruit bij Amicitia VMC voor een stunt zou zorgen. Zelf proberen te winnen in Middelstum en hopen op minimaal een gelijkspel in het duel Amicitia VMC-De Fivel zou de ploeg van Simon Schuil namelijk op een vierde positie brengen. Iets wat tot de mogelijkheden behoort want Corenos wist zijn laatste drie duels te winnen waardoor de formatie van Peter Ernst wat uit de problemen heeft gespeeld. Iets wat ook geldt voorwaar de situatie echter wel waar anders voor is. De blauwhemden hebben na de winter namelijk nog niet een keer een competitieduel weten te winnen wat er voor heeft gezorgd dat de Middelstumers zich nu op een tiende plaats terugvinden. Een plaats wat betekent dat de formatie van trainer Raymond Scholtens wel veilig zal zijn maar echt lekkere prestaties zijn het na de winter niet geweest. Dat was in Roodeschool anders want daar zag men na het verloren thuisduel tegen Poolster het ‘licht’. Opeens kreeg men in de gaten dat er punten gepakt dienden te worden om de ‘shit’ van degradatiezorgen te voorkomen. Corenos begon met een stunt door het uitduel tegen toen koploper Be Quick met 0-1 te winnen en daar zeges tegen VVS en SJS aan vast te plakken. Dat betekende 9 punten die Corenos richting veilige haven deed gaan. Een veilige haven dienog mijlenver verwijderd is. De ‘Meisters’ staan namelijk op 14 punten uit 20 duels en hebben daarmee een achterstand van negen punten op Middelstum en een voorsprong van vijf punten op hekkensluiter VVS uit Oostwold. Voor ‘Hera’ staat zaterdag het thuisduel tegen SJS op het programma en VVS ontvangt nummer voorlaatst SGV. Voor De Heracliden is te hopen dat SGV dat duel wint zodat hekkensluiter niet dichterbij kan komen en het verschil daardoor vijf punten blijft. Kortom zowel bovenin als onderin voldoende spanning in de vierde klasse E richting wat het ook in deze klasse allemaal extra leuk maakt.