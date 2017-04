SV Marum zoekt Hoofd Jeugd Coördinator

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SV Marum is met ingang van het seizoen 2017-2018 op zoek naar een Hoofd Jeugd Coördinator ( HJC), die de doelstelling van de jeugdafdeling mede gestalte moet geven. De ambitie van de vereniging is de jeugdafdeling structureel naar een hoger plan te tillen om uiteindelijk zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers te kunnen laten doorstromen naar de eerste selectie.Rol HJC:Als Hoofd Jeugd Coordinator zet je, op basis van de in ons Jeugdbeleidsplan neergelegde visie, de grote lijnen uit voor onze jeugdopleiding.Profiel HJC:• HJC heeft een meer dan ruime ervaring om trainers / spelers op te leiden;• HJC is resultaatgericht en kan het proces bewaken;• HJC is in staat een effectief intern en extern scoutingsteam samen te stellen;• HJC heeft een netwerk waarbij hij / zij een beroep kan doen ten behoeve van de club (KNVB / BVO’s);• HJC heeft een pedagogische achtergrond.De HJC rapporteert aan het Jeugdbestuur / Technische Commissie Jeugd. De kandidaat dient minimaal beschikbaar te zijn op de trainingsavonden en de zaterdagochtendUw sollicitatie met CV en motivatie kunt u voor 7 mei 2017 sturen naar de Technische Commissie Jeugd t.n.v. Gerard van der Ploeg op e-mail adres: