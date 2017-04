Het ANKO-toernooi heeft nog ruimte voor vijf 20+ teams

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het AnKo-toernooi op zaterdag 3 juni is er nog ruimte voor een poule 20+ teams. Deze spelen onderling tegen/met elkaar. Zo hebben we een mooi gevarieerd aanbod teams: heren 35 +, dames 30+ en 'jongens' 20+. Geef je snel op want de inschrijving loopt inmiddels aardig vol. Je deelname is definitief na betaling van het inschrijfgeld voor dit toernooi (50 euro). De gehele opbrengst voor de deelname aan het AnKo-toernooi is voor het kinderziekenhuis Groningen. Zie voor meer info de Facebookpagina: AnKotoernooi. Geef je op: