Het blijft tot laatste speeldag spannend in zondag 5D

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om met regelmaat aandacht te besteden aan de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.In zondag 5D is het een spannende aangelegenheid waar het gaat om de titelstrijd. Blauw Geel ’15 en SV Bedum gaan met 44 punten uit 20 duels aan de leiding en Eenrum zit daar kort achter met 39 punten uit 19 duels. Drie kanshebbers voor de titel hoe mooi kan het zijn in de slotfase van het seizoen. Drie kanshebbers voor de titel die alle drie echter nog niets in de ‘tas’ hebben omdat de eerste periode naar Harkstede is gegaan. Een Harkstede dat na de winterstop ver is teruggevallen waar SV Bedum juist de omgekeerde route heeft genomen. De formatie van Dick Visser is na de overwinning op Eenrum nu veertien duels ongeslagen en wordt door velen als dé kampioenskandidaat in 5D gezien. De Bedumers moeten nog op bezoek bij Farmsum en VVK en krijgen nog bezoek van Warffum en Farmsum. De laatste twee ploegen spelen geen rol meer maar wat niet geldt voor VVK dat op zondag 30 april gastheer van de Bedumers is. Dat wordt voor beide teams een cruciaal duel op een dag die we SUPERSUNDAY kunnen noemen. Op dezelfde dag spelen Blauw ’15 en Eenrum in Groningen namelijk ook tegen elkaar. Dat zal uiteraard voor de nodige spanning zorgen al moeten de vier teams de duels vóór 30 april wel eerst weten te winnen. Voor Bedum zijn dat het uitduel tegen Farmsum en het thuisduel tegen Warffum. VVK moet de strijd voor die tijd nog aanbinden met Tynaarlo en Blauw Geel’15 gaat eerst nog op bezoek bij Yde de Punt dat zijn laatste twee duels wist te winnen. En ten slotte Eenrum. De Eenrumers gaan op donderdag 20 april eerst op bezoek bij Farmsum en krijgen op zondag 23 april buurman Kloosterburen als gast over de vloer voor een op voorhand al beladen duel. Enkele maanden geleden zorgde scheidsrechter Koerntjes-Smid met zijn strakke wijze van fluiten in Kloosterburen voor een kaartenregen die zijn weerga niet kende. Dat zorgde dat er vervolgens in de media over en weer wat geroepen werd en wat zorgt dat er op zondag 23 april een echte derby aan staat te komen in een competitie die weleens tot de laatste dag spannend kan blijven.