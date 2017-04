Voor De Fivel is de boodschap duidelijk

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.In zaterdag 4E staat er dit weekend maar een duel op het programma. In Zeerijp krijgt Dezaterdag Amicitia VMC op bezoek. Een duel dat van belang is voor de vierde plaats. Een vierde plaats die zo maar recht kan geven op een plek in de nacompetitie. Beide ploegen spelen namelijk in een competitie met 13 ploegen wat betekent dat er om twee periodes gespeeld wordt en de derde ‘periodewinnaar’ die ploeg wordt die op de ranglijst als hoogste zonder periodetitel eindigt. Zoals de zaken er nu voorstaan zouden HS’88 en Be Quick periodewinnaar worden. Maar in de tweede periode doet GEO het ook fantastisch dus kan de formatie uit Garmerwolde nog roet in het eten gooien van De Fivel en Amicitia VMC. Maar het is nog gecompliceerder want mocht GEO de tweede periode winnen en Be Quick kampioen worden dan wordt Poolster winnaar van de fictieve derde periode en hebben De Fivel en Amicitia VMC dus niks. Maar zover is het allemaal nog niet en daarom zijn de belangen zaterdag ook groot in Zeerijp. De Fivel moet namelijk absoluut winnen om op een punt van de tegenstander van zaterdag te komen. Een tegenstander die daarnaast ook nog ergens punten moet laten liggen om er voor te zorgen dat De Fivel kan doorklimmen naar de misschien wel een belangrijke vierde plaats.