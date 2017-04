vv Winsum VR1 zoekt een hoofdtrainer (m/v).

vv Winsum is een ambitieuze maar zeker ook gezellige voetbalvereniging met goede faciliteiten (nieuw modern sportpark realisatie 2018) en één van de grootste verenigingen in Noord Nederland met in totaal meer dan 1.100 leden.De club beschikt over een bloeiende vrouwen- en meidenafdeling met vier seniorenteams en vijf meidenteams. Meiden tot 13 jaar spelen bij de jongens. Vrouwen 1 draait op dit moment mee in de top van de 2e klasse en heeft de ambitie om naar de 1klasse door te groeien. Het team is een goede mix van ervaren vrouwen en jeugdig talent, waar de komende jaren nog voldoende rek in zit. Jaarlijks sluiten enkele talenten vanuit de MO17 en meiden die bij de jongens JO15 voetballen aan bij de 1selectie. Daarnaast heeft dit team ook een aanzuigende werking op jeugdig talent uit de regio.vv Winsum zoekt met ingang van het komende seizoen een trainer/coach die:- tenminste in het bezit is van TC 3/UEFA C.- gevarieerde oefenstof aanbiedt gericht op het verder ontwikkelen van de technische entactische vaardigheden van de speelsters zowel op team- als individueel niveau.- communicatief vaardig is en in staat is om de oefenstof en speelwijze helder en duidelijk overte brengen naar de speelsters.- prestatie, maar ook plezier hoog in het vaandel heeft staan.- interesse en betrokkenheid toont in de speelsters en de vereniging.- de vereniging op een correcte manier vertegenwoordigd.- de trainingen verzorgt op de maandag of dinsdag- en donderdagavond en het team coacht opde wedstrijddagen.Affiniteit / ervaring met het vrouwenvoetbal is een pré.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul de Vries, commissie voetbalzaken vrouwenvoetbal, tel: 0610741254. Uw schriftelijke reactie kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .