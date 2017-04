FC LEO moet winnen en SIOS ook ..

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Waar er in sommige competities bijna geen duels op het programma staan is dat in zaterdag 4C duidelijk anders. Daar staan zaterdag vijf wedstrijden op het programma waarbij het duel tussen FC LEO en De Lauwers een voor de Leensters van groot belang is.is namelijk bezig om te proberen zich in veilige haven te spelen. Na de winter speelde FC LEO acht competitieduels waarin er twaalf punten werden behaald. Dat is precies 50% van het maximaal haalbare in acht duels en dat houdt natuurlijk niet over. Verzachtende omstandigheden waren er echter wel want het aantal blessures was groot aan de kant van de oranjehemden. Maar gelukkig zijn sterkhouders als Rowan Rozema, Marcel Kadijk en Marc van der Klei op de weg terug want dit drietal wat zaterdag in het met 2-1 gewonnen duel tegen Opende weer van de partij. Dat was een belangrijke zege voor de brigade van Gerke Kersaan die door deze overwinning VVK en Opende weer in het vizier heeft gekregen. Maar in het vizier betekent niet ernaast want het verschil met beide teams bedraagt nog drie punten in het nadeel van FC LEO. Daarom moeten de Leensters zaterdag winnen en dat moet gebeuren tegen De Lauwers wat met een totaal van 5 punten uit 21 duels al is gedegradeerd. In Warfstermolen werd het op 17 september 2-2 wat betekend dat FC LEO niet moet denken dat men zaterdag een ‘makkie’ gaat beleven. Naast dat het zelf moet winnen zal ook veel afhangen wat er in de duels Opende-SIOS en Haulerwijk-VVK gaat gebeuren. Het mooiste scenario voor de Leensters zou zijn dat Haulerwijk van VVK won en SIOS bij Opende de drie punten weg gaat snoepen. Maar zo ver is het nog niet want SIOS en een opponent uit Friesland is tot nu toe niet de meeste gelukkige combinatie. De jonge formatie uit Sauwerd moet het hebben van verzorgd spel wat bij een ploeg als Opende toch een ander verhaal is. Daar draait het wat meer om fysiek voetbal zoals zaterdag in Leens duidelijk zichtbaar was.heeft uit zijn 21 duels 30 punten weten te scoren en heeft nog echt een paar nodig om definitief veilig te zijn. Daarom is het duel in Opende ook belangrijk voor de formatie uit Sauwerd die zich in het Groningse Opende niet ‘gek’ moet laten maken door de aanhang van Opende. Want de supporters van Opende, en ook de technische staf, liet zich in Leens niet onbetuigd richting tegenstander en arbiter. Kortom voor FC LEO en SIOS staat er paaszaterdag een belangrijk duel op het programma.