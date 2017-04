Loppersum en Noordwolde kunnen zich niets permitteren.

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Het paasweekend staat in het teken van een inhaalprogramma. Doordat er dit seizoen nog maar weinig duels zijn afgelast zijn er de diverse teams die niet in actie hoeven te komen en de spelers, stafleden en supporters zich met andere paasactiviteiten mogen bezighouden. Iets wat in zaterdag 3C niet geldt voorendie als kampioenskandidaten wel de wei in mogen. Loppersum speelde op dinsdagavond nog het restant van het duel tegen Niekerk. Het duel, dat eerder in het seizoen met een 0-2 stand op het scorebord gestaakt werd omdat Rik Buikema een zware blessure had opgelopen, eindigde in 0-3 waardoor Loppersum nu weer aan de leiding gaat in zaterdag 3C. De Lopsters krijgen zaterdag met HFC’15 een tegenstander op bezoek die nog ergens voor speelt. De zaterdagtak van de Hoogkerkers speelt namelijk een rol in de strijd om de vervangende periode van de toekomstige kampioen. Loppersum en Marum hebben als de huidige nummers 1 en 2 al een periode en Noordwolde gaat aan de leiding in de derde periode. Dus zijn de Hoogkerkers er absoluut bij gebaat dat men met drie punten huiswaarts keert. Drie punten die de thuisploeg echter ook nodig heeft want met de concurrentie op korte afstand is puntverlies dus ‘dodelijk’. Dat laatste geldt ook voor Noordwolde dat zaterdag op bezoek gaat bij hekkensluiter Appingedam. Een Appingedam wat na dit seizoen op houdt te bestaan en samen met De Pelikanen verder gaat als DVC. De Damsters staan dus laatste waardoor het met een fusie in aantocht afwachten is wat er in de nog resterende wedstrijden van wil maken. Want als de spelers van de thuisploeg een beetje eergevoel hebben zou Noordwolde het nog weleens lastig kunnen krijgen in Appingedam.