Ook in zondag 5D neemt de spanning toe

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Waar het in het zaterdagvoetbal spannend is in diverse competities is dat in zondag 5D niet anders. Daar doenennamelijk volop mee in de strijd om het kampioenschap en zijn beide ploegen ook nog in de race voor de tweede periode. SV Bedum gaat zondag op bezoek bij Groen Geel dat in theorie nog een kleine kans op de tweede periode heeft. Weliswaar een minieme kans maar zeg nooit, nooit in een steeds gekker wordende voetbalwereld. Eenrum krijgt bezoek van Woltersum en ook de Eenrumers zullen moeten zegevieren om in de race te blijven voor de titel en het eventueel winnen van de tweede periode. Dat zorgt voor een interessant weekend in 5D want Blauw Geel’ 15 krijgtop bezoek. De Warffumers doen nog mee in de strijd om de tweede periode en om de plaats die recht geeft op deelname aan de nacompetitie voor de hoogst geklasseerde ploeg zonder periode. Want in een poule met dertien ploegen wordt er een fictieve periode uitgedeeld om de nacompetitie vol te krijgen. Kortom voldoende spanning ook op wat een zonnige zondag belooft te worden met diverse wedstrijden waar nog voldoende op het spel staat om daar als voetballiefhebber langs de lijn te staan.