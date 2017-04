Super-Saturday en Zeester mag van RZB niet winnen

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.In zaterdag 5A is het ‘super-Saturday ‘ . Want de nummers 1,2,3 en 5 treffen elkaar vandaag.gaat als nummer 3 op bezoek bij nummer 2 Oosterparkers en koploperkrijgt bezoek van Holwierde dat niet alleen de vijfde plaats inneemt maar ook volop meedoet in de strijd om de derde periode. Het mooie is dat alle vier de ploegen alleen maar gebaat zijn bij een zege. Ieder ander resultaat geldt namelijk als verlies in de strijd om of de titel of een plaats in nacompetitie Volop spanning dus in deze klasse waar het er naar uitziet dat de titelstrijd zal gaan tussen Stedum en Oosterparkers met een ‘outsiderrol’ voor Noordpool. De ploeg van Jur Smit heeft namelijk een achterstand van vijf punten op Oosterparkers en acht op Stedum zodat Noordpool er absoluut bij gebaat is dat het zelf wint en Stedum verliest. Maar er zijn meer scenario’s mogelijk want bij winst van Stedum en verlies van Oosterparkers kan de platte kar bijna versierd worden in Stedum want dan bedraagt het verschil zes punten tussen de nummers 1 en 2 in zaterdag 5A. Kortom voldoende spanning in een van de competities uit de ‘kelder’ van het amateurvoetbal.Spanning wat er ook is in zaterdag 5B waarennog ergens om spelen. Voor Rood Zwart Baflo is het te hopen dat Kootstertille de derde periode wint in niet Zeester. In dat geval zouden de Bafloërs weleens naast kunnen grijpen waar het gaat om een plaats in de nacompetitie. De ploeg van Marcel Schaap moet op bezoek bij Kootstertille en moet daar winnen om op koers voor een hele belangrijke derde of vierde plaats te blijven. Want mocht Zeester, dat vandaag in Zoutkamp Boornbergum ontvangt, de derde periode winnen dan moeten de Bafloërs echt als derde eindigen want anders is er geen toetje voor RZB.