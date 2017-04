Poolster gebaat bij zege en voor 'Hera' de 'dood of de gladiolen.'

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.In zaterdag 4 E doetvolop mee in de strijd om de nacompetitie en daardoor staat voor de ‘Spieksters’ zaterdag een cruciaal duel op het programma. Want met Amicitia VMC komt er een tegenstander naar sportpark Oldencate die het de thuisploeg nog lastig kan maken. De stadjers staan namelijk met een wedstrijd minder op vijf punten achterstand zodat het voor Poolster zeer wenselijk is om de drie punten in eigen huis te houden. Verder is Amicitia ook in de strijd om de tweede periode een concurrent al hebben beide teams de kans om de tweede periode te winnen niet in eigen hand. Dat geldt wel in de strijd om de vervangende periodetitel van HS’88 of Be Quick die in een felle strijd om de titel verwikkeld zijn. Een titelstrijd waarbij de ploeg uit Hoogezand ligt in het voordeel is. Naast dat de paarshemden al een periodetitel op zak hebben is er ook nog eens het verschil in verliespunten. De ploeg uit Hoogezand heeft uit 19 duels 47 punten gescoord waar Be Quick voor hetzelfde aantal twintig duels nodig had. Door de ruime voorsprong op nummer drie Poolster zal het daarom tussen deze twee ploegen gaan wat de titel betreft en mag zowel Poolster als Amicitia hopen dat het toetje, zoals de nacompetitie genoemd wordt, aanstaande is omdat de hoogst geklasseerde zonder periode als winnaar van de fictieve derde periode richting de nacompetitie gaat.Waar Poolster bovenin meedoet, geldt dat duidelijk niet voor. De Meisters bivakkeren namelijk al geruime tijd in de onderste regionen van 4E en speciaal zaterdag weer een zogenaamde ‘finale’. Want in Uithuizermeeden is het op dit moment code donkerrood. De ploeg van trainer Kees Pranger moet zaterdag namelijk winnen van SGV wil het nog een beetje zicht houden op het ontlopen van de nacompetitie. De blauwhemden staan zelf vijf punten voor op hekkensluiter VVS dat bezoek krijgt van De Fivel dat op een veilige plek in de middenmoot staat. Dat zorgt altijd beetje voor een sfeer van, het kan alle kanten op met de wedstrijd. Daarom moet: ‘Hera’ zaterdag gewoon gas geven in het thuisduel tegen SGV en de punten in eigen huis houden. De laatste keer dat De Heracliden wist te winnen was in 2016 toen men op 26 november met 2-0 te sterk was voor buurman Corenos. Dus wat dat betreft ziet het er niet goed uit voor de thuisploeg waar zaterdagmiddag de mouwen omhoog moeten en de kreet ‘de dood of de gladiolen’ uit de kast getrokken kan worden.