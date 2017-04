FC LEO en SIOS moeten winnen.

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Voorbreken er cruciale weken aan. Wil de ploeg namelijk nog de nacompetitie ontlopen dan moeten er de komende weken echt punten gepakt worden. FC LEO staat op dit moment op een twaalfde plaats op de ranglijst en moet naar de tiende plaats om zich veilig te spelen. Op dit moment bezet VVK uit Groningen deze positie en de Groningers hebben een voorsprong van zes punten op de Leensters. Eenzelfde voorsprong heeft ook Opende, de tegenstander van zaterdag. Ook die ploeg heeft 26 punten maar Opende heeft een beter doelsaldo dan VVK. Dat betekent dat FC LEO met zijn 20 punten uit twintig duels zaterdag vol aan de bak moet wil het nog kans maken om de nacompetitie te ontlopen. Rechtstreeks degraderen zit er normaal gesproken niet meer in want daar komen de zaterdagtak van GRC Groningen en De Lauwers duidelijk voor in aanmerking. Het programma van de Leensters ziet er verder wel redelijk gunstig uit want de echte toppers komt FC LEO in de resterende wedstrijden niet meer tegen. De wedstrijden die voor FC LEO nog op het programma staan zijn: thuis tegen Opende, De Lauwers, Waskemeer, uit tegen SIOS, thuis tegen BSVV en uit tegen GRC Groningen. Een programma waarin voor de Leensters absoluut wat te halen valt maar wat ook zal moeten om een vervelend toetje te ontlopen.Waar FC LEO nog in een fel gevecht verwikkeld is om de nacompetitie te ontlopen hooptdie te bereiken. De formatie van Erwin Molog doet namelijk volle bak mee in de strijd om de derde periode. Doordat Mamio en RWF al een periode in de ‘knip’ hebben gaat de strijd om de derde periode tussen BSVV, SIOS, Opende en Haulerwijk. SIOS moet zaterdag op bezoek bij Waskemeer voor een duel dat als een lastig opstakel mag worden gezien. Waskemeer is namelijk nog in beeld voor de derde plaats wat recht geeft op de nacompetitie als vervanger van gedoodverfd kampioen Mamio. Dus een gemakkelijke opgave zal het niet gaan worden voor SIOS om vanuit Waskemeer met drie punten huiswaarts te keren. Aan de andere kant is het wel zo dat SIOS in een positieve ‘flow’ zit waardoor een zege wel tot de mogelijkheden behoort.