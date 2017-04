Natuurlijk willen ze in Loppersum en Noordwolde de hoofdprijs

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Waar ze in Winsum en Bedum echt moeten hopen op uitglijders van andere teams is dat voorenandere koek. Beide ploegen zijn in zaterdag 3C, samen met SV Marum, in een felle strijd om de titel verwikkelt. Drie ploegen die alle drie nog kans maken op de titel was een aantal weken nog bijna ondenkbaar. Loppersum zag zijn riante voorsprong echter als sneeuw voor de zon verdwijnen zodat SV Marum en Noordwolde ook weer mogen hopen. Qua verliespunten liggen de Lopsters twee punten voor op Noordwolde en vier op SV Marum. Dat is echter theoretisch geneuzel want alles wat nog niet is gespeeld is ook nog niet gewonnen. Wat het programma van zaterdag betreft is de situatie dat SV Marum en Loppersum een uitduel moeten spelen en Noordwolde een thuisduel moet spelen. De Lopsters gaan in Roden op bezoek bij middenmoter ONR en Marum reist af naar rode lantaarndrager Appingedam. Noordwolde speelt thuis tegen Veenhuizen dat nergens meer om speelt. Dat zorgt dat Noordwolde het op papier het eenvoudigst heeft en dus een prima stap naar een eventuele titel kan zetten. Zo ver is het echter nog niet want binnen alle drie de ploegen zal de druk van het moeten gaan toenemen. Natuurlijk roepen ze in Loppersum en Noordwolde, we hoeven niets maar wanneer je dicht bij een ‘verovering’ bent wil je ook de hoofdprijs.