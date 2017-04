SV Bedum en VV Winsum hebben de kans op een mooi toetje niet zelf in de hand.

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de belangrijke wedstrijden in de diverse competities waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Wilnog ergens om spelen dan moet de formatie van trainer Robert Bos zaterdag winnen van VEV’67. Bij winst blijft het namelijk in beeld voor het spelen van een rol in de strijd om de derde periode. Het moeten winnen telt echter ook voor thuisploeg VEV’67 dat niet alleen nog wel een paar puntjes kan gebruiken om uit de onderste regionen te komen maar bij winst ook nog dezelfde kansen in het meedoen om de derde periode heeft dan de Winsumers. Voor beide teams is het weliswaar een minieme kans maar 10% kans is ook een kans. Dat betekent dat beide teams niets aan een gelijkspel hebben dus mag er een wedstrijd tussen twee ploegen die vol op de aanval gaan spelen worden verwacht.Een theoretische kans mag je het noemen wanneer je kijkt naar de positie diebezet in de derde periode van zaterdag 2J. De Bedumers behaalden uit de vier tot nu toe gespeelde wedstrijden in de derde periode 7 punten. Met een op papier niet echt lastige Aduard 2000 als tegenstander moeten daar zaterdag drie punten aan toegevoegd kunnen worden. Dat zou er voor zorgen dat de paarshemden nog mee blijven doen waarbij het dan wel zaak is dat Gramsbergen, Pelikaan S en NEC Delfzijl nog de nodige punten gaan verspelen. Wat dat betreft kunnen SV Bedum en VV Winsum elkaar de hand schudden. Want voor beide ploegen geldt dat ze de kans op nog een mooi toetje niet zelf in de hand hebben.