Het G-team van de voetbalclub FC Leo (Leens) is op zoek naar een aantal nieuwe leden (m/v)

Voetbal is voor iedereen. Ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De KNVB vindt dat mensen met een beperking ook van leuke activiteiten als voetbal moeten kunnen genieten. Niemand staat buitenspel. Daarom organiseert de KNVB al ruim dertig jaar competities voor G-teams.FC LEO is een sympathieke voetbalclub uit het mooie Leens die het G-voetbal een erg warm hart toedraagt. Een groep fanatieke vrijwilligers is nauw bij het dit team betrokken. Het G-team bestaat al een jaar of 3. Door verhuizingen en andere omstandigheden is er ruimte voor nieuwe leden. De huidige selectie is soms te krap om wedstrijden te spelen.Heb jij zin om mee te doen?Kosten: € 12,25 per maandTraining op de maandagavond tussen 19.00 – 20.00 uurWedstrijden op de zaterdag.Wil je meer informatie of een keertje komen kijken? Bel gerust met Henk Bruinius: 06-53462486Of stuur een mail: