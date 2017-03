Speciale keeperhandschoenen voor Niels Kemkers, keeper van GOMOS JO19-2

Niels Kemkers, keeper van GOMOS JO19-2, werd zondagmiddag verrast met nieuwe keeperhandschoenen. Tijdens de penaltybokaal in de rust van de wedstrijd GOMOS - Annen kwam het bedrijf Just4keepers langs met deze verrassing.Door een vuurwerkincident mist Niels Kemkers zijn ringvinger en zijn twee andere vingers beschadigd. Om toch door te kunnen keepen is Niels met Just4keepers in contact gekomen om geschikte handschoenen te vinden. Just4keepers vindt het belangrijk dat keepers over geschikte handschoenen beschikken, dus de klik was er meteen.Het is voor het eerst in Nederland dat een keeper met aangepaste handschoenen gaat keepen. Ajax-doelman Diederik Boer raakte een pink kwijt, maar speelt met gewone handschoenen.De handschoenen zijn op maat gemaakt door een bedrijf uit Engeland. Na het incident heeft de doelman lang getwijfeld om verder te gaan in het keepersvak. Door deze handschoenen is de twijfel verdwenen. Uiteraard werden de handschoenen meteen getest tijdens de penaltybokaal.