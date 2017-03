Abel Darwinkel hoofdtrainer SV Bedum-zondag seizoen 2017-2018.

SV Bedum-zondag heeft voor het seizoen 2017-2018 een nieuwe trainer weten te contracteren. Niemand minder dan oud-speler Abel Darwinkel zal de hoofdmacht van de zondagtak van SV Bedum gaan trainen.Waar het er lang naar uitzag dat het prestatievoetbal op zondag in Bedum naar de geschiedenisboeken zou verdwijnen kwamen er steeds meer geluiden die spraken van een doorstart. Er waren namelijk diverse sympathisanten van het zondagvoetbal die bij elkaar gingen zitten om te kijken of er toch nog bestaansrecht was voor prestatievoetbal op zondag. De geluiden dat dit zeker mogelijk was werden vervolgens steeds sterker met als resultaat dat Abel Darwinkel deze week als hoofdtrainer werd vastgelegd. Naast oud-speler Darwinkel zal verder nog een oudgediende een ‘comeback’ binnen SV Bedum maken want Wim Helder, daarbij ondersteund door oud-elftalleider Harry van den Berg voor het verlenen van hand en spandiensten , zal de taak van teamleider gaan vervullen.