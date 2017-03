Op dinsdag 25 april staat Sportpark Toercamp in het teken van de Frans Hoek Sports Keepersdag. In Zoutkamp zullen er dan door professionele keepertrainers van Frans Hoek Sports trainingen worden verzorgt voor keepers vanaf 6 jaar. Op de onderstaande flyer is te zien waar en hoe je je voor deze dag kunt opgeven. Een dag die je als keeper, of voetballer die het keepen graag wil leren eigenlijk niet mag missen.