Niets is zondag gek in Kloosterburen in een 'knotsgekke' zondag 5D.

Dit weekend staat er weer een volledig programma in het amateurvoetbal gepland of de weersomstandigheden moeten nog wat roet in het eten gooien. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat niet zodat voor mij zaterdag de derby tussen VVSV’09 en Zeester en zondag het duel Kloosterburen-Harkstede op het programma staat.Waar we zaterdag praten over een derby is dat op de zondag duidelijk anders. Kloosterburen en Harkstede liggen namelijk ‘mijlenver’ bij elkaar vandaan. Iets wat op dit moment op de ranglijst niet anders is. Kloosterburen vind zich namelijk terug op een 9plaats en Harkstede neemt een tweede plaats in. Een vertekende tweede positie overigens want Harkstede heeft twee duels meer gespeeld dan Eenrum, SV Bedum en Warffum. Mocht dit trio zijn twee nog in te halen duels winnen dan duikelt de formatie van trainer Ben Knollema naar plaats 5. De thuisploeg heeft tot nu toe veertien duels gespeeld en zou, met drie duels minder gespeeld dan de gasten van morgen, op drie punten kunnen komen wanneer die drie duels zouden worden gewonnen. Dat is allemaal theorie want vreemd genoeg zijn beide ploegen niet goed uit de winterstop gekomen. Kloosterburen speelde na de winterstop vier keer. De withemden wonnen van Farmsum en verloren van Blauw Geel’15, SV Bedum en VVK. Harkstede speelde na de winter vijf keer en behaalde daarin zes punten. Dat is voor een ploeg die bovenin mee wil doen duidelijk te weinig. Vijf duels negen verliespunten is niet goed. Daardoor wordt het voor Harkstede een zeer belangrijk duel tegen een Kloosterburen wat het op dit moment wat lastig heeft. Een rits aan blessures heeft een stevige wissel op de withemden getrokken en die niet even een blik met talenten kunnen opentrekken om het tij te doen keren. Na het verlies van een week eerder tegen VVK werd duidelijk dat Kloosterburen het lastig gaat krijgen om nog ergens voor te spelen Iets wat niet geldt voor Harkstede want die ploeg won al de eerste periode. Iets wat toch even voor wat meer rust zorgt binnen een ploeg. Maar door zijn matig presteren na de winterstop ziet het er naar uit dat Harkstede in de strijd om de titel de eer moet laten aan de huidige koploper Blauw Geel’15 al is een ‘knotsgekke’ zondag 5D niets met zekerheid te zeggen