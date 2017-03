Symen Abe Hoekstra verlengd bij zaalvrouwen Drachtster Boys

Woensdagavond 15 maart heeft Symen Abe Hoekstra zijn contract wederom met één jaar verlengd en is hiermee tot 30 juni 2018 verbonden aan de zaalvrouwen van Drachtster Boys. Drachtster Boys Zaalvrouwen 1 speelt dit seizoen onder trainer Symen Abe Hoekstra de landelijke bekerfinale op 14 april tegen Nieuw Roden VR1 Momenteel staan de vrouwen 2in de competitie. Zowel de speelsters als ook de staf zijn uitermate tevreden over de samenwerking met Hoekstra. En er valt nog veel te leren dus een logische keuze om door te gaan op de ingeslagen weg. De eerstvolgende wedstrijd van de zaalvrouwen is vrijdagavond 7 april om 21.30 uur in de SNIJ Noordhal tegen Pro Futsal Club VR1 uit Apeldoorn.