Een 'Ziggo-antwoord voor Ulrum: Het kan morgen alle kanten op

Dit weekend staat er weer een volledig programma in het amateurvoetbal gepland of de weersomstandigheden moeten nog wat roet in het eten gooien. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat niet zodat voor mij zaterdag de derby tussen VVSV’09 en Zeester op het programma staat.De weerprofeten voorspellen voor zaterdag niet het fraaiste weer en wat voor een derby natuurlijk jammer is. Toeschouwers met paraplu’s langs de lijn is altijd jammer maar zorgt wel voor een speciaal sfeertje bij vooral een derby. De derby tussen VVSV’09 en Zeester heeft nog geen historie. Na het seizoen 2013-2014 kwam er een breuk binnen VVSV’09 als fusieclub en ging men in Zoutkamp verder als v.v. Zeester. In het seizoen 2014-2015 besloot de KNVB om beide eerste elftallen nog niet tegen elkaar te laten spelen. Dit met het oog op de eventuele scherpe randjes die er aan de breuk zouden zitten. Een jaar later stonden beide teams wel in competitieverband tegen over elkaar en werd het in Ulrum een 3-2 zege voor de thuisploeg. Een duel waar het nodige publiek op afkwam en die een prima derby voorgeschoteld kregen. Een sportief duel wat het later in het seizoen ook was in Zoutkamp waar de thuisploeg toen met 2-0 won. Dit seizoen werd het op 8 oktober 2016 in Zoutkamp 1-1 waar men toen bij de Zoutkampers het meest ontevreden mee waren. Op dit moment neemt Zeester een 9plaats op de ranglijst met 22 punten uit 18 wedstrijden. De gasten uit Ulrum staan op een 13plaats met 9 punten uit 18 duels. Op papier is Zeester dus favoriet maar zo werkt dat niet in een derby. Dan gelden er andere wetten. Een derby wil je namelijk niet verliezen. Dan is het ‘de dood of de gladiolen’. Dat zal morgenmiddag in Ulrum niet anders zijn waar Zeester als koploper in de derde periode op bezoek komt. Een koppositie wat echter nog niets te betekenen heeft omdat er nog acht duels in de laatste periode te spelen zijn. Dus wat dat betreft zou een winstpartij van de thuisploeg beide teams weer op gelijke hoogte brengen. Maar dat gaan we morgen zien in Ulrum waar het duel onder leiding staat van scheidsrechter T.C. van der Bij en als aanvangstijd ongeveer 14.30 uur heeft