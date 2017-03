Glimmen deelt punten met HFC’15

Glimmen moest het zaterdagmiddag opnemen tegen de zaterdagtak van HFC’15 uit Hoogkerk. In Glimmen werd het een 1-1 gelijkspel waar de Glimmenaren uiteindelijk het minst gelukkig mee waren.In Glimmen stond zaterdag een wedstrijd tussen nummer vijf Glimmen en het een plaats hoger staande HFC ’15 op het programma. Een gegeven dat voor duidelijke belangen bij beide teams zorgde omdat het ook nog eens de eerste ronde van de derde periode was. In het begin van het duel ging het aardig gelijk op in Glimmen maar in de 20minuut kwamen de gasten op een 0-1 voorsprong. Na de 0-1 voor de gasten kwam de thuisploeg steeds beter in de wedstrijd maar bleven de goals voorlopig nog uit. Zo gingen beide teams dan ook met een 0-1 stand op het scorebord de rust in en waar in de beginfase van de tweede helft nog geen verandering in kwam. Het duurde namelijk tot de 70minuut voordat er weer werd gescoord in Glimmen. Tim Oosterhof was op dat moment weer belangrijk voor de thuisploeg door de 1-1 op het scorebord te schieten. Na de gelijkmaker kreeg HFC’15-speler Hossein Roghani nog de rode kaart waar Glimmen echter niet van wist te profiteren waardoor Tim Oosterhof na afloop sprak van een teleurstellend resultaat ,, Wij hadden het meeste recht op de overwinning, maar helaas is dat niet gelukt hoewel de kansen er wel degelijk lagen. “