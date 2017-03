Slechte eerste helft breekt EKC dames op

In het Friese Driesum speelden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdagmiddag 11 maart geen al te beste wedstrijd tegen de reserves van VIOD die in Kloosterburen met 2-4 wonnen.In de eerste helft liep het totaal niet met EKC. De thuisploeg was beter en nam al na 2 minuten de leiding toen de buitenspelval werd omzeild en Nynke Hooghiemster haar ploeg op een 1-0 voorsprong zette. EKC probeerde wat terug te doen maar was nauwelijks gevaarlijk voor de gastdames. In de 12e minuut wist Hooghiemster weer het net te laten bollen: 2-0. Vier minuten later maakte dezelfde Hooghiemster haar hattrick vol en bepaalde de stand op 3-0. Hiermee was de wedstrijd min of meer gespeeld. EKC kwam er nauwelijks door. Emma Postma en Sarah Rijzinga kwamen nog enigszins dicht bij een treffer. Het was wederom VIOD dat door Aukje de Vries in de 36e minuut op 4-0 kwam en daarmee EKC op een onoverbrugbare achterstand zette. Tot de rust bleef het hierbij.In de tweede helft speelde EKC beter en kreeg het ook betere kansen. Echter VIOD gaf niets toe. EKC gooide haar beide wissels nog in de strijd. Suzanne Bergstra verving Minke Toonder (58e min.) en Michelle Koster kwam erin voor Emma Postma (75e min.). Voor Bergstra was het weer een rentree na afwezigheid door een blessure en zij liet een goede indruk achter. VIOD liet de teugels wat vieren zonder dat het daar gevolgen van ondervond. EKC bleef het wel proberen maar wist de doelvrouwe van VIOD niet meer te passeren. Aan de andere kant wisten ook de gasten VIOD van verdere treffers af te houden zodat de rustand van 4-0 ook de eindstand werd. Gezien de verdere uitslagen in de klasse heeft deze nederlaag nog geen directe gevolgen voor EKC maar de ploegen onder haar komen nu wel weer dichterbij en daardoor zal de combinatie in de toekomst nog zeker punten moeten pakken om te beginnen komende zaterdag in de thuiswedstrijd in Eenrum (14.00 uur) tegen SV Lycurgus uit Groningen