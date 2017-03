Winst is wat telt voor Kloosterburen en VVK

Dit weekend wordt er, na twee weken van inhalen, eindelijk weer een volledig programma in het amateurvoetbal afgewerkt. Een volledig programma wat in veel competities de start van de derde periode betekent. Iets wat in de 5klasse D van het zondagvoetbal anders is. Daar wordt er namelijk om twee periodes gespeeld waarbij het, althans zo was dat vorig seizoen, zo is dat de hoogste op de ranglijst de ‘derde’ periodetitel pakt.Waar dat laatste zaterdag in 4E van toepassing is geldt dat een dag later ook in zondag 5D. De klasse waarin het duel Kloosterburen-VVK een van de zes wedstrijden is. Een duel waar ik voor naar Kloosterburen mag reizen waar vorig weekend nog de 29 resterende minuten van het duel Kloosterburen-Blauw Geel’ 15 werden gespeeld. Negenentwintig minuten waarin Kloosterburen een achterstand van 0-3 moest proberen goed te maken. Iets waar de withemden uiteindelijk niet in slaagden. Nadat de thuisploeg nog terugkwam tot 1-3 werd het uiteindelijk 1-4 voor de mannen van trainer Gerrie Terpstra die door de zege in Kloosterburen en het verlies van concurrent Harkstede prima zaken deed. Iets wat niet gold voor de thuisploeg. Door het verlies tegen Blauw Geel ’15 is het verschil in verliespunten richting Blauw Geel’ 15 opgelopen tot acht. De formatie uit Kloosterburen heeft drie duels minder gespeeld dan de koploper zodat de achterstand bij verder puntverlies alleen maar groter wordt. Waar de thuisploeg nog wel een rol in zou kunnen spelen is de tweede periode. Blauw Geel’ 15 gaat in die periode aan de leiding met 12 uit 4 op de voet gevolgd door SV Bedum met 9 uit 3. Kloosterburen heeft 3 uit 2 en zou in theorie na vier duels op negen punten kunnen staan.Waar Kloosterburen zich moet richten op de tweede periode heeft het zeer wisselvallige VVK nog twee ijzers in het vuur. VVK speelde zijn laatste competitietreffen op zondag 18 februari uit tegen Warffum. In een wedstrijd waarin de gasten tot aan de 66minuut nog met 1-3 aan de leiding gingen werd het uiteindelijk 4-3 voor de thuisploeg. Een uitslag waar men in het VVK-kamp even goed ‘ziek’ van was. De nederlaag in Warffum zorgde dat VVK weer pas op de plaats moest maken en de aanval op de top drie een stagnatie ondervond. Iets wat de mannen van de aan het eind van het seizoen naar FVV vertrekkende Henk de Koe wel even recht willen zetten. Zo komen er zondag in Kloosterburen twee teams in actie die echt moeten winnen wil hun seizoen niet als een nachtkaars uitgaan. Want in deze vreemde competitie, waar het barst van de vreemde uitslagen, is een ding duidelijk, Kloosterburen en VVK kunnen zich eigenlijk geen puntverlies meer veroorloven.