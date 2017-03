Zaterdag grote belangen voor De Fivel en Corenos.

Dit weekend wordt er, na twee weken van inhalen, eindelijk weer een volledig programma in het amateurvoetbal afgewerkt. Een volledig programma wat in veel competities de start van de derde periode betekent. Iets wat in de 4klasse E van het zaterdagvoetbal anders is. Daar wordt er namelijk dit seizoen om twee periodes gespeeld.Zaterdag staat voor mij het duel De Fivel-Corenos op het programma. Een duel met voor beide teams duidelijke belangen. De thuisploeg moet namelijk winnen om niet als een grijze muis het seizoen te moeten uitspelen en Corenos heeft de punten hard nodig om uit de gevarenzone te komen. Vorig weekend verloor een door invallers geteisterd De Fivel thuis nog met 0-2 van GEO en dat zal dus zaterdag anders moeten. Corenos kwam vorig weekend niet in actie maar speelde een week eerder wel. In Schildwolde werd er op 25 februari met 1-1 gelijkgespeeld tegen SGV in een wedstrijd die de gasten eigenlijk hadden moeten winnen. Maar tussen moeten en doen zat die zaterdag een groot verschil zodat de Roodeschoolsters twee kostbare punten lieten liggen. Kostbare punten laten liggen deed De Fivel tegen GEO ook al was de schade voor de ‘Riepsters’ nog groter door zijn verliespartij tegen een energieker GEO.Dat zal er zaterdag zeker voor zorgen dat beide teams iets hebben van, we moeten ons revancheren voor de prestaties in ons laatst gespeeld duel en de toeschouwers een duel met veel strijd mogen verwachten. Winst voor de thuisploeg betekent dat de thuisploeg mee blijft doen om de tweede periode waar Corenos kansloos in is. De ploeg van Peter Ernst moet echter wel winnen om De Heracliden voor te blijven in de strijd om niet onder de beruchte streep terecht te komen. Het verschil bedraagt nu een punt in het voordeel van Corenos waarbij het een duel minder heeft gespeeld dan De Heracliden. Kortom een op alle fronten ‘beladen’ duel die sinds het seizoen 1967- 1968 al dertien keer op het programma stond. Dertien duels, waaronder een oefenduel, waar de thuisploeg er zeven van won. Drie keer werd het een zege voor Corenos en drie keer een gelijkspel. De laatste twee edities eindigden beide in een remise. Verder is bij dit duel frappant dat de arbiter die bij de editie in 2015-2016 de leiding had, dhr. Silvester uit Stadskanaal, ook zaterdag weer de leiding heeft