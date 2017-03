Eext deelt punten met Zandpol

Eext speelde zondagmiddag het inhaalduel tegen Zandpol. In het gelijknamige dorp werd het 1-1 in een wedstrijd die als kijkspel niet bijster veel voorstelde.Eext was in de eerste helft voetballend wel beter dan de thuisploeg maar deed niets met de kansen die het kreeg. De gasten hadden in de 33minuut zelfs de hulp van de thuisploeg nodig om tot scoren te komen. Tot aan het rustsignaal bleef het vervolgens 0-1 voor Eext dat na de rust tegen de sterke wind moest opboksen. Dat zorgde dat Zandpol in de tweede helft de bovenliggende partij werd en in de 79minuut op gelijke hoogte kwam. Maar verder liet Eext het niet komen zodat Jack Lammerts na afloop sprak van een terecht gelijkspel. ,, Voetballend waren we 1helft veel beter maar maakten een aantal kansen niet af. Andersom had Zandpol na rust een paar duidelijke kansen om op de 1-0 te komen. Maar een aantal goede reddingen van onze keeper Erwin Poelman zorgde er uiteindelijk voor dat we een punt mee naar huis mochten nemen.”