Dit zouden meer clubs moeten doen want de mening van ouders en leden telt!Onderstaande Poll kwam ik vanmorgen tegen tijdens mijn ‘surfronde’ op internet speurend naar alles wat maar nieuws kan zijn. Een poll die betrekking heeft op het wel of niet veilig zijn van de talloze kunstgrasvelden die met rubberkorrels zijn bestrooid. Ik noem het een prima initiatief van de v.v. T.L.C. die als voetbalclub wil weten wat er op dit gebied onder de ouders en leden leeft. Een initiatief waar ik van vind dat alle verenigingen dat zouden moeten doen. Inventariseren wat er binnen je club op het gebied van dit nog steeds beladen onderwerp leeft.Zoals u misschien wel heeft gelezen in de media, gelezen heeft op de social media en/of gevolgd heeft op radio/TV is er een discussie gaande in Nederland over het spelen op kunstgras ingelegd met rubberen granulaatkorrels.Na de uitzending ‘Gevaarlijk spel’ van Zembla, op woensdag 5 oktober 2016 werden we geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van de rubber granulaatkorrels op kunstgras voetbalvelden. De korrels bevatten stoffen als benzeen, zink en pak’s, stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Die korrels zijn gemaakt van oude autobanden en er gaan 20.000 banden op één veld.De KNVB en het RIVM hebben n.a.v. deze uitzending, onder (grote) druk van de politiek, een onderzoek gedaan naar deze korrels om de maatschappelijke onrust weg te nemen. Heel veel clubs en gemeenten hebben niet gewacht en namen maatregelen. Ook TLC gaf te kennen voorlopig niet op kunstgrasvelden met granulaatkorrels te voetballen.Half december kwam het verlossende woord; De schadelijke stoffen in de, van gemalen autobanden gemaakte, rubberkorrels komen nauwelijks vrij. En dus is er sprake van een verwaarloosbaar risico, zegt het RIVM. Het sein staat op groen. Voetballend Nederland, de autobanden industrie en de gemeenten zuchtten van opluchting.In de uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ – het vervolg, op woensdag 15 februari 2017, kwamen wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam aan het woord die twijfelden aan de inhoud van het RIVM rapport. De verwerkte autobanden zouden vol met PAK’s en meer kankerverwekkende stoffen zitten. Met proefjes op zebravisjes werd afwijkend gedrag waargenomen en de betrokken wetenschappers gaven een negatief advies af.Hierna laaide de discussies weer op en enkele clubs (o.a. HFC’15 en Veendam 1894) besloten om niet meer te voetballen op kunstgras met granulaatkorrels i.v.m. de gezondheidsrisico’s bij (jonge) kinderen. Verontrustte ouders, van kinderen die voornamelijk sporten op kunstgras, kwamen in actie en startten een Facebook pagina met de titel ‘Kom van dat gras af’.De grote vraag in deze is;Bij TLC is hierover druk overleg gaande. TLC heeft op sportpark Rodenburg alleen de beschikking over (ouderwetse) grasvelden. Wel spelen aantal teams van TLC wel eens op kunstgras met granulaatkorrels. Hier zit de moeilijkheid nu in. Is af en toe spelen op kunstgras veilig of zou TLC het spelen op kunstgras aan banden moeten leggen. Ouders in deze hebben altijd het laatste woord. We willen wel eens uw mening weten en graag weten hoe u in deze kwestie staat. Hoe meer leden/ouders stemmen hoe beter beeld wij krijgen wat u stelling hierin is. Hieronder staat een stelling met 3 antwoorden. Geef uw mening en druk op 'STEM'.We laten de poll een week op de website staan en daarna laten we de resultaten zien aan het (jeugd)bestuur.Mogen uw kinderen op kunstgras met granulaatkorrels voetballen?Ja, het RIVM en de KNVB vinden het spelen op dit soort kunstgrasvelden veilig. (57%, 4 Votes)Ik weet het niet, het is allemaal erg onduidelijk. (29%, 2 Votes)Nee, het spelen op dit soort kunstgrasvelden is onveilig. (14%, 1 Votes) 