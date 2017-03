Even op Lotte stemmen om haar droom waar te maken

Sinds de eerste aflevering is het al mijn droom om mee te doen met Expeditie Robinson en wellicht is dit mijn kans! Ik wil mezelf graag bewijzen en niet te vergeten: een plekje in de finale! Ik wil erachter komen waar mijn lichaam toe in staat is als ik op een eiland zit waar je moet overleven met het minste! Wat kan mijn lichaam nog na weinig rust en eten? Zou ik mentaal en fysiek sterk genoeg zijn?!Niet schrikken want het bovenstaande slaat zeker niet op mij. Sterker nog ik had tot een uur geleden geen idee wat Expeditie Robinson precies is. Het journaal, Twee Vandaag en heel soms een leuke documentaire op Fox zijn namelijk de programma’s die ik bekijk. Daarom was ik ook verrast door het verzoek van een van mijn trouwe volgers die vroeg of ik wat aandacht aan een vriendin wilde besteden die zich had aangemeld voor Expeditie Robinson. Een verzoek waar ik van dacht, waarom ook niet wanneer iemand vanuit de voetbalwereld mij iets vraagt. Ben tenslotte zelf ‘baas’ over mijn site en doe er niemand pijn mee. Dus daarom de vraag of allen die geïnteresseerd zijn in Expeditie Robinson via de link http://www.expeditierobinson.nl/profile/268 even op Lotte Risselada willen stemmen zodat zij voldoende stemmen krijgt om haar droom waar te maken.