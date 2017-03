Erop of eronder in kwartfinale bekertoernooi voor SV Bedum JO13-1 tegen Hoogezand JO13.

Een heuse kwartfinale komende zaterdag voor SV Bedum JO13-1. Jammer genoeg in Hoogezand, dus geen thuisvoordeel voor de Bedumers die door het drukke voetbalprogramma vast ook minder meereizende supporters zullen hebben.SV Bedum bezet momenteel de 2plek in de 3e divisie terwijl Hoogezand in diezelfde competitie op de 4plaats staat met maar drie punten minder dan onze mannen. Deze stand geeft al aan dat het een spannende wedstrijd kan worden en de eerder gespeelde competitiewedstrijd in Bedum heeft dat ook laten zien. Op 26 november vorig jaar wonnen de mannen uit Hoogezand namelijk met 0-1. Dat was één van de drie wedstrijden waarin de Bedumers de drie punten aan de tegenstander moesten laten.Bekerwedstrijden zijn altijd bijzonder, vooral als de halve finale en mogelijk zelfs de finale lonkt. De paarshemden bereikten deze kwartfinale door in de poulefase zonder puntverlies WVV, Omlandia en Harkstede te verslaan. In de 2e ronde werd ZFC Zuidlaren met 2-0 verslagen in een thuiswedstrijd. In een tussenronde waarin de Bedumers gespaard werden, is het aantal resterende bekerploegen teruggebracht tot de acht teams die nu in de kwartfinale uitkomen.In KO ronde 1 (na de poulefase) werd FC Grootegast, na een 2-2 eindstand, na strafschoppen verslagen. Hoogezand won in deze KO ronde met 4-2 van FC AssenHoogezand JO13-1 bereikte deze kwartfinale door in de poulefase eveneens zonder puntverlies Velocitas 1897, Noordpool UFC en GRC Groningen uit te schakelen, waarna in de 2e ronde Stadskanaal werd uitgeschakeld met 0-4 en in de 3e ronde VEV ’67 met 4-1 werd verslagen.Het volledige programma dat komende zaterdag wordt afgewerkt ziet er als volgt uit:SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-1 – SJO Broekster Walden JO13-1Hoogezand JO13-1 SV Bedum JO13-1Alcides JO13-1 – Heiligerlee JO13-1St Germanicus/CSVC JO13-1 – Heerenveen JO13-1Het duel in Hoogezand begint zaterdag om: 11:15 uur